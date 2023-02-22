Федеральное правительство окажет помощь белгородскому бизнесу, пострадавшему при обстрелах

Белгородскому бизнесу окажут помощь на федеральном уровне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что до конца марта на федеральном уровне будут приняты механизмы с источниками финансирования для поддержки бизнеса Белгородской области, который пострадал от обстрелов со стороны Украины. Глава региона подчеркнул, что в условиях текущей оперативной обстановки помощь предпринимателям – один из самых сложных вопросов.

- На встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поднимал этот вопрос, получил поддержку. Есть несколько поручений, - поделился Гладков.

Также губернатор отметил, что уже вчера вечером встретился в рамках исполнения поручений президента с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Стороны выработали ряд конкретных мер.

- Очень рад, что министр лично погрузился, и вижу огромное желание помочь нашей области. И рассчитываем, что до конца марта конкретные действия, конкретный механизм с источниками финансирования будут приняты на федеральном уровне. Сразу доведем информацию до всех хозяйствующих субъектов и начнем оказание конкретной помощи, - сказал губернатор.