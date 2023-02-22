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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:54

Мэрия Белгорода опубликовала новый список сборных пунктов эвакуации

В список вошли 44 пункта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мэрия опубликовала список сборных пунктов эвакуации на случай ЧС.

Мэрия опубликовала список сборных пунктов эвакуации на случай ЧС.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Администрация Белгорода опубликовала обновленный список сборных пунктов эвакуации на случай ЧС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В список вошли 44 пункта, среди них школы, университеты, городские предприятия. Кроме того, в документе прописаны организации, которые будут заниматься перевозкой людей в случае, если будет объявлена эвакуация в военное время. В их числе 26 учреждений, предприятий и компаний. В основном перевозчики (ЕТК, ООО «Маршрут», ООО «Белгородский пассажирский транспорт»).

Также в документе прописано, что при эвакуации детей, транспорт в обязательном порядке должен будет сопровождаться сотрудниками ГИБДД. После того, как со всех сборных пунктов будут эвакуированы люди, транспорт используют для вывоза материальных и культурных ценностей.