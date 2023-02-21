В Белгороде полиция установила участников дорожного конфликта на Михайловском шоссе

Сегодня, 21 февраля, в СМИ появилась информация о конфликте на Михайловском шоссе в Белгороде между водителями маршрутного автобуса и автомобиля «Лада Приора». Полиция установила участников потасовки. Ими оказались 34-летний житель областного центра и 41-летний житель поселка Новосадовый.

Водитель отечественной легковушки обратился к правоохранителям с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.