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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 15:49

В Белгороде полиция установила участников дорожного конфликта на Михайловском шоссе

С заявлением о побоях к правоохранителям обратился один из водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 21 февраля, в СМИ появилась информация о конфликте на Михайловском шоссе в Белгороде между водителями маршрутного автобуса и автомобиля «Лада Приора». Полиция установила участников потасовки. Ими оказались 34-летний житель областного центра и 41-летний житель поселка Новосадовый.

Водитель отечественной легковушки обратился к правоохранителям с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.