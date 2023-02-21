Белгородский транспорт в праздничные дни будет работать по особому расписанию

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В связи с празднованием Дня защитника Отечества четверг и пятница (23 и 24 февраля) будут выходными. Автобусы в эти дни будет ездить по особому расписанию. Об этом сообщили в телеграм-канале «Белгородский общественный транспорт».

Весь транспорт в областном центре и белгородской агломерации будет курсировать по расписанию воскресенья. Подробный график можно посмотреть здесь.

Напомним, с января график движения автобусов изменился на шести маршрутах белгородской агломерации. Новое расписание выстраивалось по запросам белгородцев. Так, расписание поменялось на 46 направлениях общественного транспорта.