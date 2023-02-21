В Белгородской области сухпайки школьникам продолжат выдавать до 24 марта

Выдавать сухпайки детям, не имеющим льгот, будут по 24 марта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Согласно документу, опубликованному на сайте регионального Правительства, белгородские школьники, которые находятся на дистанционном обучении, продолжат получать продуктовые наборы до конца четверти. Выдавать сухпайки детям, не имеющим льгот, будут по 24 марта.

Напомним, в одном из вечерних эфиров губернатор сообщил, что продуктовые наборы детям начнут выдавать с 20 февраля. Тогда речь шла только об учениках средних и старших классов. Для детей начальной школы пайки финансировали за счет средств федерального бюджета, поэтому требовалось разрешение от правительства России.