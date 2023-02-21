В Белгороде в следующем году могут капитально отремонтировать мост на Крейде

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в 2024 году планируют капитально отремонтировать мост на Крейде. Мэр отметил, что путепровод через железнодорожные пути от улицы Дзгоева до улицы Ватутина был частично отремонтирован в 2022 году.

Дорожные работники восстанавливали разрушенный защитный слой бетона на части железобетонных конструкций, а также деформационный шов. Если финансирование подтвердится, то в следующем году ремонт продолжат. На сегодняшний день в мэрии занимаются включением объекта в соответствующие программы.