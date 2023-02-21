В Белгороде дружеская посиделка закончилась уголовным делом

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Сообщение о доставленном в больницу 36-летнем мужчине с травмами криминального характера поступило в полицию Белгорода 13 февраля. Медики констатировали, что здоровью пациента причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний житель Корочи – приятель пострадавшего.

По предварительным данным, компания мужчин коротала вечер под горячительные напитки. Во время застолья между приятелями произошел конфликт. Потерпевший назвал своего оппонента лжецом. Пытаясь опровергнуть сказанное, подозреваемый набросился на белгородца и нанес ему более 10 ударов руками и ногами по различным частям тела. Скорую помощь потерпевшему вызвали очевидцы произошедшего.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.