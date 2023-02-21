В Белгородской области места постоянных обстрелов укрепят мешками с песком

В Белгороде за неделю восстановили два дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На еженедельном оперативном совещании правительства региона Вячеславу Гладкову доложили о том, как идет восстановление домов, пострадавших при обстрелах ВСУ. Также главы муниципалитетов отчитались о мерах, принимаемых для того, чтобы избежать повреждений в дальнейшем.

Так, в Белгороде за неделю восстановили два дома, еще 15 осталось отремонтировать. Жители четырех домов, которые снесли после ЧП 3 июля, получат альтернативное жилье. Шесть домов, пострадавших 18 декабря восстановят до 1 мая. До 15 марта в трех домах восстановят теплицы и заборы.

17 февраля в Белгородском районе пострадали 10 домов. Их отремонтируют до 6 марта. До 28 февраля закончат работы еще в двух домах, пострадавших ранее.

В Валуйском горокруге за неделю восстановили 15 домов. Работы продолжаются в семи домах. В Красной Яруге все работы планируется завершить до 1 апреля.

За неделю в Шебекинском округе пострадали 16 домов, восстановить удалось — 23.

- По Шебекинскому горокругу самая напряженная ситуация, там нужно увеличить темпы восстановления домов. Мы с вами проговорили по усилению периметра коммерческой и частной недвижимости в местах постоянных обстрелов. Нужно, чтобы эти работы были выполнены максимально быстро, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что уже завозят мешки и песок, ими совместно с бизнесом и будут укреплять территории.