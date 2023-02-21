Подшефные кадеты Росгвардии встретились с ветераном ОМОН «Острог»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Накануне Дня защитника Отечества ветеран ОМОН «Острог» Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции в отставке Виктор Павлов встретился с активистами «Молодой гвардии» и подшефными росгвардейскими учениками школы №37.

Виктор Павлов 7 лет возглавлял ОМОН «Острог». В рамках встречи «Диалог на равных» он обсудил с ребятами понятия подвига и героизма, а также их значение в современном мире. Как отметил ветеран Росгвардии, место героическому подвигу есть не только во время вооруженных конфликтов, но и в мирное время, и Герои не всегда носят погоны.

Кроме того, кадеты написали письма военнослужащим и сотрудникам – участникам СВО, которые сейчас находятся в госпитале. «Уверен, что ваши добрые слова в письмах, слова поддержки, восхищения – все это греет душу наших защитников, помогает быть тверже и двигаться к новым победам», - подчеркнул полковник полиции в отставке Виктор Павлов.