В Белгородскую область возвращаются морозы до -16 градусов

Днем преимущественно без осадков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области завтра, 22 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время возможны небольшие осадки в виде снега. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 11-16 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 12 градусов со знаком минус.

В областном центре ночью прогнозируется от 11 до 13 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует пешеходам выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Снег и лед с крыш, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.