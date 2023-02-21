Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, устроившего драку

В поселке Волоконовка Белгородской области сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который избил своего знакомого.

По предварительным данным, во время патрулирования, группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, о том, что на ул. Чехова происходит драка. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что задержанный находился в гостях у своего знакомого. Между приятелями возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему удары кулаком и ногами в область головы, причинив ему тем самым телесные повреждения. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии региона, за прошедшую неделю росгвардейцами было отработано 147 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 23 раза. За административные правонарушения задержано 66 граждан.