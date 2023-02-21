В Белгородской области автоинспекторы за выходные выявили 570 нарушений ПДД

За неправильную перевозку детей к ответственности привлечено 18 водителей. Фото: "КП" Архив

За прошедшие выходные полицейские выявили 570 нарушения ПДД. От управления отстранены 16 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 4 ранее лишенных права управления.

Составлено 49 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В свою очередь, в отношении самих пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте – 88 материалов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в состоянии опьянения в отношении 2 водителей.

За неправильную перевозку детей к ответственности привлечено 18 водителей. Кроме того, было выявлено 34 водителя, допустивших проезд на запрещающий сигнал светофора, и 75 технически неисправных транспортных средств.