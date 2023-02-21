Власти Белгородской области подготовили график сходов жителей приграничья

С каждой семье жилищный вопрос будет решаться индивидуально. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков опубликовал график сходов граждан и заседаний комиссий по вопросам предоставления жилья жителям приграничных территорий, отселенных в связи с введенным режимом ЧС. Глава региона отметил, что каждый случай будет решаться в индивидуальном порядке, и для каждой семьи будет подбираться максимально удобное решение.

- На первом этапе наша задача довести информацию о порядке переселения и предоставления жилья. Второй этап - осознать жителям этот порядок, подумать над тем, по какому пути пойти. Например, покупка квартиры в многоквартирном доме или индивидуального жилья. Есть свои особенности, есть скорость решения вопроса. У нас достаточно большое количество готовых квартир сейчас, - пояснил Вячеслав Гладков.

С 27 февраля главы муниципалитетов начнут проводить встречи в рамках сходов граждан.

Белгородский р-н:

Краснооктябрьское с/п - 27.02.2023 в 15-00

Журавлевское с/п - 27.02.2023 в 17-00

Валуйский г/о:

с. Бирюч - 27.02.2023 в 16-00

с. Бутырки - 27.02.2023 в 19-00

с. Вериговка, с. Логачевка, х. Пригородные Тополи, х. Нижние Мельницы - 27.02.2023 в 17-30

Волоконовка:

Тишанское с/п - 27.02.23 в 14.00

Красная Яруга:

п. Красная Яруга - 27 .02.2023 в 18-00

Шебекинский г/о - 27.02.2023 в 18-00.