12,5 млн полисов приобрели россияне в СберСтраховании в 2022 году

Розничные клиенты СберСтрахования в 2022 году приобрели в компании 12,5 млн полисов — на 41% больше, чем в 2021 году. Общая стоимость оформленных договоров превысила 29,7 млрд рублей.

Рост эмиссии банковских карт в 2022 году вызвал увеличение спроса на страхование денежных средств на счетах. Это стало одной из причин, почему данная программа стала лидером по количеству оформленных полисов. Всего страхование денежных средств на банковских картах и счетах за год приобрели 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году.

На втором месте по количеству оформлений — ипотечное страхование жилья. Клиенты в 2022 году купили более 2,3 млн полисов, что соразмерно показателям прошлого года.

На третьей строчке — добровольное страхование жилья. По этой программе в прошлом году клиенты оформили 1 млн полисов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Также в числе лидеров по количеству оформлений программы страхования путешественников (782 тыс. полисов) и защиты от несчастного случая (425 тыс.), рост по которым составил 8% и 7% соответственно.

В IV квартале 2021 года СберСтрахование вышла на новый для себя рынок ОСАГО. Так, по этому виду страхования в 2022 году клиенты оформили 753 тыс. страховых полисов. Самый высокий темп роста относительно показателей 2021 года наблюдается по страхованию спортсменов — в 2,7 раза. Осенью 2022 количество видов спорта, которые покрывает «Спортивная защита» возросло до 254 со 120. Это позволило удовлетворить запрос большего числа клиентов: за IV квартал было оформлено более трети от всех полисов по программе за 2022 год.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного ПАО Сбербанк:

«На территории работы Центрально-Чернозёмного банка в 2022 году возможностью оформить полис воспользовались 282 тыс. клиентов. Основная часть оформлений (55%) в отделениях пришлась на программу страхования денежных средств на картах и счетах, 37% — на ипотечное страхование жилья, 4% — на добровольное страхование жилья, по 2% — на ОСАГО и защиту от несчастного случая».