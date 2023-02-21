Губернатор вручил белгородским спасателям ключи от новой спецтехники

Новые автоцистерны «Урал» отправятся в свои части в Губкин и Шебекино. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По итогам 2022 года ГУ МЧС по Белгородской области признано лучшим в России. Переходящий вымпел с соответствующими регалиями получил глава регионального ведомства, генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов. Президент РФ Владимир Путин адресовал сотрудникам МЧС видеообращение, в котором поблагодарил их за эффективную работу. Вячеслав Гладков отметил, что выпавшие на долю региона трудности наглядно показали, что в подразделениях работают настоящие профессионалы, которые реально спасли не одну тысячу жизней.

Вчера, 20 февраля, губернатор вручил ключи от 11 единиц новой спецтехники руководителям пожарно-спасателей подразделений: 2 пожарные автоцистерны УРАЛ (приобретены за счет федеральных средств) и еще 9 автомобилей Лада Гранта (приобретены за счет областного бюджета).

- Примите искренние поздравления с заслуженным признанием! Вы по праву – лучшие в России! Мы со своей стороны стараемся помогать в решении материально-технического обеспечения наших спасателей. Только в этом году на модернизацию автопарка выделено 55 млн рублей. И 9 из 13 автомобилей мы передаем в муниципалитеты уже сегодня. Еще 2 новые автоцистерны «Урал» отправятся в свои части в Губкин и Шебекино. От всей души благодарю всех вас за самоотверженную службу и от лица всех жителей области поздравляю с наступающим праздником – с Днем защитника Отечества, - сказал глава региона.