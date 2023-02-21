В Белгородской области на 3,5 года осудили двоих мужчин за подготовку диверсии

Белгородский областной суд вынес приговор по первому уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала СВО. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области сотрудники УФСБ региона задержали двоих мужчин, которые готовили диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, в марте 2022 года, действуя в интересах ВСУ и разделяя интересы украинского нацизма фигуранты по договоренности планировали осуществить механическое повреждение участка железной дороги перед следованием поезда в районе села Томаровка Яковлевского района. Диверсия, по замыслу злоумышленников, должна была привести к сходу с рельс, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Все это задержанные намеревались снимать на телефон, чтобы массово распространить в интернете.

Помимо этого, мужчины направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции.

Белгородский областной суд приговорил фигурантов к трем с половиной годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.