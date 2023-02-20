Белгородский «Технолог-Спартак» одержал вторую победу в Сибири

17 – 18 марта «технологи» дважды сыграют дома с астраханским «Динамо-СШОР». Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 19 февраля, в Омске состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Скифом-Юниор» и белгородским «Технологом-Спартаком». После относительно легкой победы в первом матче (36:30) подопечные Сергея Крамского устроили настоящую нервотрепку на другой день. Весь первый тайм они догоняли омичей, но перед самым уходом на перерыв вышли вперед – 17:16. На 43-й минуте «Скиф» снова повел в счете (22:21), но белгородцам вновь удалось проявить волевые качества. В итоге – победа в тайме (12:11) и в матче (29:27).

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Игорь Неклюдов (десять очков), Дмитрий Симонов (пять), Дмитрий Калинин, Евгений Макин (по четыре) и Виталий Стрельников (три).

После вчерашнего игрового дня лидируют «Воронеж» и дубль «Чеховских медведей» (по 31 очку). У спартаковцев шестое место и 16 баллов. Теперь 17 – 18 марта «технологи» дважды сыграют дома с астраханским «Динамо-СШОР». Начало матчей в 18:00 и 13:00 соответственно.