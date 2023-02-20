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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:12

21 февраля Белгородскую область занесет снегом

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Алексей СЕРГУНИН
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 21 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах местами снежные заносы. Днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью от -2 до -4 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Осадки и снежные заносы могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.