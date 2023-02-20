21 февраля Белгородскую область занесет снегом

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 21 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах местами снежные заносы. Днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью от -2 до -4 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Осадки и снежные заносы могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.