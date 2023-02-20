Белгородец стал жертвой афериста-перевозчика

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о мошенничестве обратился 36-летний житель поселка Северный. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина сообщил, что ему требовалось доставить автомобиль из одного региона в другой. Подыскав в интернете объявление об оказании соответствующих услуг, он связался с грузоперевозчиком. Они договорились, что белгородец сразу оплатит половину суммы. Но после того как житель Северного перевел перевозчику 34 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель другого региона. В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.