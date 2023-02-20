Белгородское село Вознесеновку дважды обстреляли со стороны Украины 20 февраля 2023

В результате попадания снарядов два домовладения сильно повреждены, еще в четырех выбиты окна, посечены фасады и заборы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 февраля, село Вознесеновка в Шебекинском городском округе дважды попала под обстрел. ВСУ обстреляли гражданские объекты: частные жилые дома и предприятия. В результате попадания снарядов два домовладения сильно повреждены, еще в четырех выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии. Уже работают и строительные бригады - делают необходимые замеры и закрывают тепловой контур.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, местные жители начинают отходить от шока.

- Слава Богу, все живы. Глава села Николай Дмитриевич Мишнев - молодец! Разговаривает с людьми, успокаивает и правильно организовал работу строителей. Буду держать ситуацию на контроле, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Новой Таволжанки погиб мужчина, одна женщина ранена.

А накануне, 19 февраля, после атаки ВСУ в Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка.