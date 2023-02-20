В Белгородской области построят больницу скорой медицинской помощи

Сегодня, 20 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области региональное министерство здравоохранения доложило об итогах своей работы в 2022 году и планах на 2023 год. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства.

В 2023 году в отрасль необходимо привлечь 306 врачей и 465 единиц среднего медицинского персонала. Губернатор Белгородской области отметил необходимость расширения медицинского института НИУ «БелГУ» в Старом Осколе.

- Прошу профильных заместителей рассмотреть возможность открытия с 1 сентября 2023 года медицинской кафедры на базе окружной больницы имени Луки Крымского в Старом Осколе. Мы не открываем филиал, мы открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно. Но это точно шаг вперед по формированию дополнительного кадрового резерва и удержанию специалистов. Понимаю, что это полномочия федерального центра. Необходимо согласовать. В конце марта заслушаем вместе, что у нас получается, что мы должны с вами сделать, чтобы получить решение, - дал поручение глава региона.

Кроме того, Правительство РФ поддержало проект строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде.

- Я считаю, что мы должны предпринять все усилия для того, чтобы ускорить начало и конец сдачи этого объекта. Объект большой, дорогостоящий, но он нам очень нужен. Давайте запланируем выезд на площадку, посмотрим по проблематике, которая там есть, которая может быть. Нам нужно этому направлению уделить особое внимание, - отметил Вячеслав Владимирович.

Помимо этого, в соответствии с поручением Президента РФ о переносе сроков сдачи объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в Белгородской области будет ускорена реализация ряда работ: - капитальный ремонт Красногвардейской ЦРБ - перенос до 1 квартала 2024 года. - строительство 3-й детской поликлиники в Белгороде - 1 квартал 2024 года. - капитальный ремонт 4-й поликлиники Белгорода - до конца 2023 года.