Под Белгородом автоледи на «Оке» во второй раз села за руль в пьяном виде

15 февраля сотрудники ДПС остановили в селе Ерик Белгородского района «Оку» под управлением 34-летней женщины. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения правоохранителей. Показание прибора составило 1,098 мг/л при допустимой норме 0,160 мг/л. Кроме того, было установлено, что ранее автомобилистка уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

В соответствии с ч.1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до двух лет.