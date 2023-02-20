Приют для собак в Шебекино Белгородской области продолжат строить в апреле, если прекратятся обстрелы

Собак никто не выгоняет, но есть вопросы по содержанию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании правительства обсуждался вопрос о строительстве приютов для собак. Напомним, на прошлой неделе власти Шебекинского округа попросили местную жительницу, содержащую у себя на подворье около 200 собак, распустить животных. Это и спровоцировало широкое обсуждение темы среди жителей.

Как отметила заместитель главы региона Юлия Щедрина, в ситуации разобрались, но со стороны населения еще есть вопросы.

- Собак никто не выгоняет. Мы проверили их состояние. Есть вопросы по содержанию.

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что это вопрос крайне важный.

- Переживание людей за животных - современный тренд. Мы брали большие обязательства и старались их выполнить там, где есть возможность. Улучшать можно бесконечно. Мы это и будем делать. По Шебекино - пока оперативная обстановка не позволила. К этому вопросу вернемся в апреле.

Параллельно власти работают над приютом для собак в Губкине. Также в планах построить еще один объект в Валуйках.