Белгородские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине «Белгород» принимал МХК «Липецк». После неудачи в первой встрече (2:4) подопечные Андрея Романова тешили себя мыслями о реванше. Но уже к концу первого периода исход поединка был предрешен – липчане провели три результативные атаки кряду. Во втором периоде белгородцы прибавили в плане результативности, но при этом вновь пропустили три раза (3:3).

Ситуация не изменилась и в третьем периоде – «дежурные» три пропущенных шайбы в наши ворота и одна – в липецкие. По разу МХК «Липецк» огорчили – Владислав Филиппов (27-я, 1:4), Вадим Мишустин (36-я, 2:5), Артем Чекаев (36-я, 3:5) и Эдуард Абрамов (55-я, 4:8). Отметим, что Мишустин и Чекаев отличились с интервалом в 35 секунд. Итоговый счет – 4:9 в пользу липчан.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 57 очков) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). У «Белгорода» 19 очков и десятое промежуточное место. Таким образом, наши парни досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. Теперь 22 и 23 февраля белгородцы сыграют на выезде с «Тамбовом». Начало матчей в 18:30 и 13:00 соответственно.