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НовостиЗдоровье20 февраля 2023 11:00

Смертность в Белгородской области за 2022-й год уменьшилась на 22 процента

Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 20 февраля, во время оперативного совещания правительства Белгородской области глава регионального Минздрава отчитался об итогах работы своего ведомства за прошлый год. По данным чиновника, коэффициент смертности населения на тысячу человек в 2021 году составлял 17,9. Показатель за 2022 год равен 13,9, что на 22% меньше, чем за предыдущий год.

- В каждом районе разные цифры, но тенденция к снижению все равно заметна, - уточнил Андрей Иконников.

Положительная динамика зафиксирована во всех районах Белгородской области. Например, в 2021 году показатель смертности в Красненском районе был 23,5, а в настоящее время – 20. В Красногвардейском районе число смертей на 1000 человек уменьшилось с 22 до 18,1.

Единственный показатель, который выполнить не удалось – «смертность детей от до 0 до 4». Планировалось достичь показателя 5,3, факт – 5,6.