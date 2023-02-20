Белгородку могут отправить в тюрьму за ложное обвинение в изнасиловании

Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 6 февраля 40-летняя жительница Корочанского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она указала, что 4 февраля двое ранее знакомых мужчины изнасиловали ее. После проверки выяснилось, что преступление в отношении женщины не совершалось. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет тюрьмы.