Свыше 163 тысяч белгородцев победили ковид

Сейчас из 233 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 13 по 19 февраля в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 643 человека заболели, а выздоровели – 504.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 168 851 пациент, выздоровел – 163 471, умерли – 2 334. Сейчас из 233 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 6 по 12 февраля заболели 443 человека, выздоровели – 89. С 30 января по 5 февраля вылечились 269 человек, заболел – 401.