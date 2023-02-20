Белгородское село Вознесеновку обстреляли со стороны Украины 20 февраля 2023

Есть повреждения в нескольких частных домовладениях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 февраля, еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Людей организованно вывозим с их территорий. Также повреждения есть в нескольких частных домовладениях. К восстановительным работам приступим сразу, как закончится обстрел, - уточнил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле Новой Таволжанки погиб мужчина, одна женщина ранена. А накануне, 19 февраля, после атаки ВСУ в Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка.