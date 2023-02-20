33-ю белгородскую школу капитально отремонтировали

Строители обновили два корпуса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Строители обновили два корпуса – здание средней и начальной школы общей площадью более 4000 квадратных метров. Отремонтированы фасад и кровля, заменены инженерные сети, завершена внутренняя отделка помещений, установлена новая мебель. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустроена и прилегающая территория – уложены плитка и асфальтовое покрытие, установлено спортивное и игровое оборудование. Весной территорию образовательного учреждения озеленят.

Напомним, что в 2022 году в Белгороде началось обновление 12 школ и десяти детских садов. Объём финансирования ремонтных работ в этих учреждениях составляет почти три миллиарда рублей. Ещё 557 миллионов – расходы на оснащение компьютерным оборудованием, мебелью, учебно-наглядными пособиями.