В Белгороде в столкновении пенсионеров пострадала женщина

По предварительным данным, вчера, 19 февраля, в 14:45 75-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по улице Мичурина в Белгороде. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 81 Б при повороте налево с прилегающей территории он не уступил дорогу, чем спровоцировал столкновение с автомобилем «Хендай Гетц» под управлением 64-летней женщины. В результате ДТП 74-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Жигули» вылетели в кювет, где перевернулись.