Белгородские волейболисты сенсационно обыграли питерский «Зенит»

После 24-го тура «Белогорье» занимает пятое место с 41 очком. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 19 февраля, в Туле состоялся матч 24-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев встречался с питерским «Зенитом». Встреча с невским клубом закрывала серию из четырех противостояний с клубами из ТОП-4. Три из них (казанскому «Зениту», новосибирскому «Локомотиву» и московскому «Динамо») мы проиграли. Да и от встречи с петербуржцами мало кто из поклонников «Белогорья» ждал позитивных эмоций. Такое уж классовое расслоение в российской Суперлиге, что первые четыре клуба на голову сильнее остальных.

Но «львы» совершили чудо, выиграли. Причем, проявив волевые качества. Уступив в первой партии (21:25), белгородцы с таким же счетом выиграли вторую. Переломным моментом стал зубодробительный третий сет- 26:24 и шаг до победы. После столь изнурительной партии «Зенит» не оклемался, а «львы» дожали соперника – 25:18 и итоговые 3:1.

После 24-го тура «Белогорье» занимает пятое место с 41 очком. Лидирует казанский «Зенит» (70 баллов), московское «Динамо» (64) и питерский «Зенит» (61). Теперь 23 февраля наши парни сыграют в Туле с ленинградским «Динамо-ЛО».