Почти две тысячи скворечников и синичников установят в лесах Белгородской области

Для белгородских лесников развешивание скворечников – это добрая экологическая традиция. Об этом напоминает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В регионе насчитывается более 270 видов птиц. Почти 150 из них остаются зимовать на территории области.

Сотрудники ОГСАУ «Лесопожарный центр» под контролем участковых государственных инспекторов леса развешивают искусственные гнездовья для массового привлечения птиц на территории лесного фонда.

Всего на площади 200 га планируется установить 1972 скворечника и синичника. Более трети из них уже установлено.