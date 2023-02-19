Вячеслав Гладков осмотрел в Белгороде бывшие общежития, которые отремонтируют

В Белгороде отремонтируют пять бывших общежитий. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В этом году капитально отремонтируют пять бывших общежитий, которые переведены в статус МКД. В порядок приведут все помещения общего пользования, включая кухни и санузлы. Кроме того, заменят инженерные сети, отремонтируют кровлю и фасад. А также в домах оборудуют тепловые пункты. Вячеслав Гладков отдельно подчеркнул, что областная программа реализуется за счет бюджетных средств и не требует от жильцов никаких дополнительных вложений.

- Мы заходим на капитальный ремонт с областными деньгами. Здесь не будет никакого дополнительного софинансирования. Средства очень большие. Только в прошлом году на ремонт общежитий было потрачено около миллиарда рублей, — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что приемка будет общественной, то есть жильцы будут со специалистами следить за ходом и итогом работ.