Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 15:13

Вячеслав Гладков осмотрел в Белгороде бывшие общежития, которые отремонтируют

Капремонт проведут в пяти зданиях в этом году
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде отремонтируют пять бывших общежитий.

В Белгороде отремонтируют пять бывших общежитий.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В этом году капитально отремонтируют пять бывших общежитий, которые переведены в статус МКД. В порядок приведут все помещения общего пользования, включая кухни и санузлы. Кроме того, заменят инженерные сети, отремонтируют кровлю и фасад. А также в домах оборудуют тепловые пункты. Вячеслав Гладков отдельно подчеркнул, что областная программа реализуется за счет бюджетных средств и не требует от жильцов никаких дополнительных вложений.

- Мы заходим на капитальный ремонт с областными деньгами. Здесь не будет никакого дополнительного софинансирования. Средства очень большие. Только в прошлом году на ремонт общежитий было потрачено около миллиарда рублей, — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что приемка будет общественной, то есть жильцы будут со специалистами следить за ходом и итогом работ.