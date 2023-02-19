В Белгородской области на реализацию инициативных проектов выделили 350 млн

Гладков: Д 1 сентября все объекты необходимо ввести в эксплуатацию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что в 2023 году в регионе реализуют 127 инициативных проектов в рамках программы «Решаем вместе». Из бюджета на эти цели выделено 350 миллионов рублей. И уже в апреле деньги поступят в муниципальные образования Белгородской области.

- Главам муниципальных образований поставил задачу до 1 сентября все объекты ввести в эксплуатацию, потому что понимаем, что ваша инициатива, уважаемые жители области, и вы хотите, чтобы как можно быстрее, как всегда, появилась во дворе детская, или игровая, или спортивная площадки, подвели освещение к той или иной улице и многое многое другое, что крайне необходимо для того, чтобы Белгородская область продолжала быть самой благоустроенной, красивой и желанной для каждого жителя региона и родной земле», – сказал губернатор Вячеслав Гладков.