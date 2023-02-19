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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:12

В Белгородской области 16 семей получили свидетельства на соцвыплаты

Губернатор поздравил участников программы «Молодая семья»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Программой смогут воспользоваться 150 семей.

Программой смогут воспользоваться 150 семей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков вручил 16 семьям Белгородской области свидетельства на получение социальной выплаты по программе «Молодая семья». Выплаты предоставляются на улучшение жилищных условий. Семьи с детьми получают 35% от расчетной стоимости жилья; не имеющие детей – 30%. При рождении ребенка предусмотрена допвыплата в размере 5% в период реализации основной выплаты.

В Белгородской области в 2023 году улучшить жилищные условия смогут 150 семей. На это выделено 281,5 млн рублей бюджетных средств. В прошлом году по программе выплаты получили 578 семей.

- Всех вас поздравляю, улучшение жилищных условий — большое событие в любой семье. Надеюсь, что новыми квартирами, новыми домами вы будете довольны, — поздравил участников программы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.