Белгородские гандболисты победили в Омске

Сегодня, 19 февраля, «технологи» проведут повторный матч в Омске. Начало игры в 10:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 18 февраля, в Омске состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Скифом-Юниор» и белгородским «Технологом-Спартаком». После серии из десяти поражений гости наконец-то отпраздновали победу – 36:30. В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Дмитрий Калинин (11 очков), Игорь Неклюдов (восемь), Дмитрий Симонов (шесть), Евгений Макин и Никита Бабкин (по три).

После этой победы лидируют «Воронеж», московский «МССУОР № 2-Академия» и волгоградский «Каустик» (по 29 очков). У спартаковцев шестое место и 14 баллов. Теперь сегодня, 19 февраля, «технологи» проведут повторный матч в Омске. Начало игры в 10:00.