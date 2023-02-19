Хоккейный клуб «Белгород» проиграл черноземное дерби «Липецку»

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине «Белгород» принимал МХК «Липецк». На 19-й минуте гости повели в счете – отличился Федор Попов. Именно этот эпизод стал ключевым – в дальнейшем липчане наращивали перевес, но хозяева льда тут же отвечали. Итог – 4:2 в пользу парней «Липецка». В составе хозяев по разу отличились Владимир Воронов (26-я, 1:2) и Владислав Митюрев (54-я, 2:4).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 55 очков) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (54). У «Белгорода» 19 очков и десятое промежуточное место. Теперь сегодня, 19 февраля, наши парни проведут повторный матч с соседями. Начало в 13:00.