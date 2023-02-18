В Белгородской области «Жигули» вылетели в кювет, где перевернулись

Водителя доставили в лечебное учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 17 февраля, около 10:35, в районе 30 км автодороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки», 29-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2121», превысил допустимую скорость движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате он выехал на правую обочину по ходу движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где впоследствии перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили в лечебное учреждение. Кроме того, у пострадавшего взяли кровь для проведения ХТИ на состояние опьянения.