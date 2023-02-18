Пострадавшую после обстрела белгородского Шебекино женщину могут отправить в Москву

Снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 17 февраля, атаке подвергся белгородский город Шебекино.

- Под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия. Предварительные переговоры с Министерством здравоохранения РФ провели, ее готовы принять.

- На месте поговорил с дочерью пострадавшей и коллегами, сейчас самое главное - это здоровье Марии. Постараемся сделать все, что от нас зависит. Переживаем за нее все.

Что касается разрушений, то снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий.

- Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы, - уточнил Вячеслав Гладков.