В Белгородском художественном музее открылась выставка «Портрет художника»

С 1998 года Александр Работнов занимался росписью храмов в Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня,17 февраля, в Белгородском государственном художественном музее начала работу ретроспективная выставка «Портрет художника» Александра Работнова. Она посвящена 80-летию со дня рождения автора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Александр Работнов родился 6 марта 1943 года в Ярославле, с 2001 года жил и работал в Белгороде. С 1998 года он занимался росписью храмов в Белгородской области, среди оформленных им объектов - храм Святых апостолов Петра и Павла в Прохоровке, Преображенский кафедральный собор в Белгороде, Свято-Никольский храм в Ракитном, Спасо-Преображенский собор в Губкине и другие.

Экспозицию составляют графические работы из коллекции семьи художника. В составе выставки около 23 листов, большая часть из которых - портреты, выполненные в мягких материалах, а также рисунки из поездки Александра Сергеевича в Монголию. Выставка продлится до 13 марта.