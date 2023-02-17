18 февраля Белгородскую область накроет метель

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 18 февраля на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. Ночью прогнозируется небольшой снег. Днем временами снег, местами сильный, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный, 8-13 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью от -10 до -12 градусов, днем около ноля.

Осадки, гололёд и снежные заносы могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.