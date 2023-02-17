Белгородские пенсионерки отдали московскому курьеру-аферисту 410 тысяч

Злоумышленники позвонили им под видом внучки и дочери, якобы ставших виновницами ДТП. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 16 февраля, с заявлениями о мошенничестве в ОМВД России по Губкину обратились 64-летняя и 63-летняя местные жительницы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленники позвонили им под видом внучки и дочери, якобы ставших виновницами ДТП. Затем в разговор включился лже-сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что на лечение пострадавших необходимо передать деньги, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Узнав, что заявленную сумму пожилые женщины найти не смогут, аферисты пошли на уступки. В итоге пенсионерки, желая помочь родственникам избежать наказания, согласились отдать все свои накопления. За деньгами мошенники прислали своего подельника. Одна из женщин передала ему 150 тысяч рублей, а другая 110 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий губкинские оперативники задержали подозреваемого по горячим следам прямо у банкомата, куда он пришел, чтобы перевести деньги своим кураторам.

Выяснилось, что 29-летний мужчина приехал в Белгородскую область из Москвы целенаправленно для совершения мошеннических действий. Выполняя обязанности курьера, он оставлял себе небольшой процент от полученной суммы. Похищенные у жительниц Губкинского городского округа деньги полицейские успели изъять.

По предварительным данным, на счету фигуранта еще как минимум один эпизод. Накануне злоумышленник аналогичным способом похитил 150 тысяч рублей у жительницы Старооскольского городского округа. В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Расскажите им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Объясните, что если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.