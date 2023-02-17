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НовостиЗдоровье17 февраля 2023 13:40

В Белгородской области заболеваемость COVID-19 преобладает над гриппом и ОРВИ

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников
Алексей СЕРГУНИН
ОРВИ остаётся на прежнем уровне, грипп практически отступил, в то время как случаев выявления COVID-19 стало больше.

ОРВИ остаётся на прежнем уровне, грипп практически отступил, в то время как случаев выявления COVID-19 стало больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас количество обращений в медицинские учреждения пациентов с признаками ОРВИ остаётся на прежнем уровне, грипп практически отступил, в то время как случаев выявления COVID-19 стало больше. Чиновник напомнил об эффективности вакцинации в период пандемии.

- Вакцина есть в каждом муниципальном образовании Белгородской области,- уверяет чиновник. - Какой вакциной прививаться – определяет врач. Если у вас шесть месяцев прошло с последней прививки, он может назначить однокомпонентную вакцину, если времени прошло гораздо больше – двухкомпонентную.