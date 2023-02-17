ВСУ атаковали белгородское село Новую Таволжанку

Оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 17 февраля, в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка.

- Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 16 февраля, в результате обстрела села Вознесеновки пострадал мужчина.