Белгородец похитил телевизор у уснувших собутыльников

В дежурную часть ОМВД России по Шебекинскому городскому округу обратился 54-летний местный житель. Он сообщил, что у него в середине декабря похитили телевизор. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый шебекинец, который уже содержится в следственном изоляторе за серию краж из магазинов и частных домов.

Предварительно установлено, что мужчины распивали спиртные напитки вместе с общей знакомой, которой потерпевший отдал во временное пользование свой телевизор. После того, как двое участников застолья уснули, третий похитил технику и продал её, а затем вернулся назад. На вопросы о том, куда делся телевизор, злоумышленник отвечал, что не знает. Вырученные с продажи деньги он потратил на спиртное и продукты.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.