Стал известен порядок предоставления жилья белгородцам, которые лишились его в результате обстрелов со стороны ВСУ

Новое жильё получат белгородцы, чьи дома были полностью разрушены или стали непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны Украины, а также жители региона, проживающие в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые жилые помещения будут равнозначны по площади старому жилью. Условием предоставлением нового жилья является безвозмездная передача в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения. Если передаваемая собственность является индивидуальным домом или домом блокированной застройки, одновременно передаётся земельный участок, на котором он расположен.

Хотя это не определено порядком, но для разъяснения порядка выдачи жилья с гражданами будет встречаться специальная комиссия, в состав которой войдут представители администраций муниципальных образований, депутаты Белгородской областной Думы и представительных органов местного самоуправления, руководители подведомственных организаций, а также представители от Правительства Белгородской области.

Комиссия встретится с каждым собственником и обсудит с ним варианты нового жилья. На встрече с комиссией при себе необходимо иметь следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);

- документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (земельный участок) в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- согласие на обработку персональных данных;

- письменное обязательство о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области жилого помещения (и земельного участка, на котором оно расположено).

Отметим, что если жилое помещение находится в долевой или совместной собственности предоставляется одно заявление от всех собственников. Обращение будет рассмотрено в 30-дневный срок. График работы комиссии будет доведён дополнительно до всех жителей.