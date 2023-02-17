При помощи интернета белгородские автоинспекторы выявили нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на сообщения в социальных сетях о нарушениях ПДД. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На одном из форумов было размещено видео, зафиксировавшее нарушение водителем «Нивы» правил в районе пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Степной При повороте автомобилист не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части. Полицейские составили в отношении 32-летнего мужчины административный материал по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ.

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили еще одно нарушение. Водитель «Тойоты» на проспекте Богдана Хмельницкого допустил стоянку на тротуаре. Автомобилиста привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Нарушителям назначено наказание в виде штраф в размере пятисот рублей и тысячи рублей соответственно.