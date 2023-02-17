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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:02

Возле водоемов в Валуйском городском округе Белгородской области собрали 58 кубометров мусора

В уборке берегов приняли участие 454 человека
Алексей СЕРГУНИН
В акции участвовали активные жители муниципалитета, работники администраций, члены ТОСов.

В акции участвовали активные жители муниципалитета, работники администраций, члены ТОСов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже девятый год жители Белгородской области участвуют в субботниках в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2022 году в Валуйском городском округе проводилась уборка береговой линии водоёмов от случайного мусора и захламления. В ней принимали участие активные жители муниципалитета, работники администраций, члены ТОСов в общем количестве 454 человек. Всего было собрано более 58 кубометра мусора.

- Благодаря таким мероприятиям у жителей формируется бережное отношение к водоёмам, - рассказал первый заместитель главы администрации Валуйского городского округа – начальник управления АПК и природопользования Николай Наседкин.