С начала 2023 года в Белгородской области нашли работу 1 269 человек

Большая часть вакансий - 65,4 % - рабочие специальности, 36,5% - профессии в области социального обеспечения, 11,9% - в обрабатывающем производстве, 10,9% - в сельском хозяйстве. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

По состоянию на 16 февраля в службу занятости подали заявки 2 703 человека. Из общего количества обратившихся граждане в возрасте от 14 до 34 лет составляют 53,5%, от 34 до 55 лет - 40,7%, население предпенсионного возраста - 5,8%. Из них 54,2% - женщины, 45,8% - мужчины. Официальный статус безработного имеют почти 3,4 тысячи белгородцев.

К наиболее востребованными профессиями на рынке труда относятся специалисты с высшим и средним техническим образованием, врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, продавцы продовольственных товаров, грузчики, уборщики помещений, швеи.