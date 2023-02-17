В Белгородской области «Жигули» насмерть сбили 57-летнюю женщину

По предварительным данным, вчера, 16 февраля, в 18:45 на ул. Центральная в селе Вознесеновка 38-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз-21150», двигался со стороны поселка Ивни в направлении ФАД «М-2 Крым». Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома №2 автомобиль наехал на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне на 75 км автодороги «М2 «Крым» - Прохоровка – Губкин – автодорога Р 22» в столкновении «КамАЗа» и «БМВ» погибли два человека.